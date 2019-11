Dans un article du site Vulture, Hideo Kojima a répondu aux multiples questions durant son World Tour , promotion mondiale pour le jeu sortie en Novembre dernier.A la question d'une éventuelle suite , Kojima avait déjà répondu de manière plus évasif. Aujourd'hui les précisions sont un peu plus présente et Hideo nous réponds que si il y'avait une "suite " à Death Stranding , il repartirait de Zéro ! A ce terme là , on peut bien sûr imaginer de multiples forme pour un nouveau départ : en terme de gameplay , de personnages et d'histoire , de message abordés. La seul chose qui devrait rester serait l'univers et l’événement principal de ce monde, à savoir le Death Stranding .Plus tôt dans l'article, Kojima expliquais pourquoi le jeu prend ( beaucoup ) son temps et long au démarrage " Je voulais devenir Sam mais en passant des étapes de manière graduel, Au début du jeu , les déplacements sont difficile et il ne sait pas encore bien contrôler le poids et les obstacles , c'est un peu comme un bébé qui apprend progressivement à marcher ".Rappelons que Hideo Kojima à déjà plusieurs projet en tête dont un jeu d'horreur et peut être des films dont on ne connait pas encore la vrai nature ( animation , court métrage , film live ... )