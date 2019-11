JVC

Une aventure qui saura convaincre les grands, mais surtout les plus jeunes. Malgré un ou deux pics de difficultés malvenus placés ici et là, la production de Shin'en Multimedia s'en sort avec les honneurs et nous offre un voyage idyllique, coloré, reposant, empli de bonnes intentions... et surtout de mini-jeux !+Points positifsUne aventure colorée qui se renouvelle à chaque instantDes mini-jeux en pagailleUn design plus que réussiL'idée d'incarner un touriste et de pouvoir profiter de nombreuses interactions-Points négatifsDes imprécisions lors des phases de plates-formes, combats de boss ou même des mini-jeuxUne aventure un peu trop courteL'aspect Metroidvania à peine exploité