We’ve previously said that Hytale will be ‘ready when it’s ready’ because we’re serious about providing the community with a game that meets their expectations. We can now be a little more specific. Factoring in the scale of the project and the high bar we want to hit, we’re planning for Hytale to be playable by everyone in 2021.

Dans le tout récent blogpost (après un silence de plusieurs mois), Hypixel Studios a confirmé un rateau concernant la date de sortie de leur bébé.Rien ne dit cependant qu'il n'y aura pas de Beta en 2020 dans ces informations.Ce nouveau blogpost, ou plutôt ces nouveaux puisqu'il y en a quatre en tout permettent néanmoins d'en apprendre un peu plus sur le developpement et l'avancement du projet.Les liens des Blogposts (en anglais)