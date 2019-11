Insider réputé très fiable.A déjà quelques beaux leaks à son actif, dont le fait d'avoir balancé toutes les infos sur Elden Ring (FromSoftware) avant l'annonce.Donc pour lui, RE3 Remake, c'est en cours de développement (surprise) et surtout Capcom envisagerait une sortie en 2020 !Perso j'y crois peu, mais plutôt pour début 2021 comme dans les habitudes de l'éditeur.(ou alors Capcom nous le balance direct sur PS5/Scarlet au launch, même en cross-gen, et c'est l’érection)Dans tous les cas, tout porte à croire que l'annonce est une affaire de mois.

Who likes this ?

posted the 11/21/2019 at 08:49 PM by shanks