Jeux Video

Cette fois selon le site DaylyGamingReport et ses sources.

Donc tu prends ou pas.



- Se nommera Assassin’s Creed Ragnarok (au lieu de Kingdom)

- Sortie prévu fin 2020 en cross-gen

- Reveal durant l’event PS5 (25 février qu’ils disent)

- Cadre Viking en 800 avant J.-C. (le prophète, pas l'autre)

- La map couvre la Scandinavie et une partie de l’Angleterre

- Choix homme ou femme, sans impact sur le scènario

- Le perso se nommera Jora dans les deux cas

- Retour du système Brotherhood

- Navigation en mer mais moins axé dessus que Black Flag et Odyssey

- Reviendra sur l’histoire de la première civilisation

- Exploitation de la mythologie nordique (Odin et Loki notamment)

- Gameplay proche de Odyssey

- Phases dans le présent mais pas plus que les précédents



UPDATE :

- Imran Khan (ex boss de Game Informer) a signalé qu'il avait également entendu parler d'un reveal pour février et que cela ne l'étonnerait pas que ça coïncide avec un event PS5, sans pouvoir le confirmer.