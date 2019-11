le 12 décembre

Nombreux sont pourtant ceux à attendre la suite d'Ori and the Blind Forest, la charmante aventure en 2D dans un univers merveilleux qui en avait épaté plus d'un en 2015, et qui s'est offert un retour inattendu sur Switch il y a quelques semaines. La raison de la non présence du titre de Moon Studios est finalement plutôt simple : Xbox Games Studios devait garder des cartouches pour les Game Awards 2019.Ori and the Will of the Wisps sera ainsi bien présent avec(et une date de sortie ?) à la conférence mêlant révélations et remises de prix à Los Angeles,. D'ailleurs, Aaron Greenberg, directeur général du marketing, précise qu', mais ne dit pas s'il s'agit d'un titre connu ou d'un projet inédit : les paris sont ouverts.