Le projet s'appelle Tell Me Why, et prendra la forme d'une nouvelle aventure narrative sur fond de thriller intimiste. Dans une petite ville de l'Alaska, forcément en proie au froid et à la neige, nous évoluerons avec Tyler et Alyson Ronan, des jumeaux qui vont devoir pousser leur relation spéciale jusque dans ses derniers retranchements pour percer les mystères de leur enfance troublée. Nous revivrons en effet des scènes du passé de nos héros d'un point de vue différent, et devrons choisir qui nous croyons, ce qui jouera sur le lien unissant la fratrie.Le titre prendra la forme d'une aventure épisodique en trois volets, mais ils seront disponibles en même temps, pour permettre aux joueurs de profiter de toute l'histoire d'un coup. La sortie de Tell Me Why est prévue pour cet été 2020 sur PC sous Windows 10, Steam et Xbox One.