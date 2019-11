New Super Lucky's Tale propose des niveaux inédits mais aussi des niveaux originaux redessinés, des commandes plus précises, une caméra entièrement contrôlable, ainsi que diverses améliorations dans presque tous les domaines, notamment les graphismes, la gestion de la lumière, les cinématiques, les dialogues, l'interface, le son et la musique.

Metacritic 75/100

Gamergen 15/20

(9 Positives / 7 Mitigées / 0 Négative)Si vous aimez les jeux de plateforme, vous ne pouvez que succomber. La firme a équilibré cette aventure en peaufinant certaines choses par-ci, par-là. Sincèrement, nous avons l'impression de voir le remake d'un jeu récent pour satisfaire les joueurs comme il se doit. En d'autres termes, l'édition ultime de Super Lucky's Tale se trouve sur Switch !