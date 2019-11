Juste un petit avis à chaud pour validé le premier épisode de la série The Mandalorian ! Enfin des gens qui ont compris ce qu'était Star Wars et ca fait plaisir , parce que les films sont vraiment mauvais , Rogue One passe encore de justesse mais le Solo , le 7 et 8 au secours . Ici pas " On prend les mêmes et on recommence ! " pas de réécriture wtf et de perso insipide .Non là on a une nouvelle propositions d'histoire , des alien avec des costumes ou marionnette qui rappelle l'aspect organique de ces créatures , Des Jump cute bien placé, une mise en scène qui pète la classe se rapprochant d'un bon vieux western en mode galactique ! C'est ca qu'on veut voir Disney ! Vivement la suite donc