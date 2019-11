J'avais déjà remarqué que SAM réagit souvent avec la caméra dans Death Stranding... Mais j'ai vu que si l'on passe sont temps à l'observer, SAM semble détester cela et agit de façon totalement aléatoire ?!Je me demandais s'il y a une explication dans le jeu ? C'est comme si Sam, qui peut sentir la présence des échoué, peut également sentir la présence des joueurs qui ne sont pas dans son monde, un peu comme s'il était dans un univers parallèle au nôtre ?C'est vraiment trop bizarre xD ! Vous avez vu d'autres trucs étrange du genre dans le jeu ?Sinon les memes commencent fort sur le jeu xD !

posted the 11/10/2019 at 02:41 AM by suzukube