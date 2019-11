Bonjour,il y en a surement qui vont se reconnaître mais depuis que j ai acheté un tv hdr je n ai jamais passé autant de temps dans les reglage pour essayer de trouver la meilleur image.

Tous les tv ont un hdr different,bon comme mauvais,mais quoi qu il en soit faut toujours regler,regler...sans parler des jeux qui eux aussi n ont pas le meme hdr.

Ce que je trouve le plus penible c est qu on ne peut jamais regler cette option en plein jeu genre en ecran scindé pour qu on puisse voir le resultat en tant reel,faut toujours aller dans les options,puis revenir dans la partie,puis repartir parce que ca va pas,revenir etc...

Bref,je trouve que le hdr est une innovation geniale mais trop mal foutu par rapport à ça.

Sinon,qu est ce que je voulais dire...ouai,Est ce que c est normal que quand j active le hdr l image devient plus terne et qu il faut que j augmente la couleur du tv pour avoir un bon rendu?

Ou sinon comment vous faites?