Bonsoir,je viens de me procurer mon premier cod la semaine derniere et ça fait 3 jours que je suis sur le multi.

Dans les filtres de preference de mode j ai choisi 6vs6 et 10vs10.

Je n ai pas opté pour les modes de capture de zone ou de combats à grande echelle.

Et là,deception,on se retrouve avec à peine 6 ou 7 maps maxi.

En fait les 20 maps promis sont bien presentes,mais seulement accessible si on accepte de participer à tout les modes,2vs2, 32vs32 et autres..

Voilà,juste un peu déçu par rapport à ça,en esperant que d autres maps arriveront au plus vite,sinon ça va j aime bien le titre et l ambiance est sympa.

A oui,autre deception par rapport au systeme de visé epaulé "aim down sight",je trouve halo,overwatch et counter bien au dessus mais bon,c est le jeu qui veut ça.

Merci.