Je ne vous apprends surement rien vu le nombre de posts à ce sujet sur certains forums (car je ne suis pas le seul) mais il m'est impossible de jouer en ligne au dernier call of malgré que ma xboxOne soit connectée et le live actif.



Un problème de comptabilité des serveurs du jeu avec le modem fournit par Red de sfr parait il ...



Si quelqu'un a une info à ce sujet, potentielles MAJ, astuce informatique pour paramétrer le modem, etc.



Je croyais franchement que c'était une blague au début mais pour le moment je joue à Call of grâce au partage de connexion de mon portable ........