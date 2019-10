Bonjour Stockholm, nous sommes venus pour vos mocaps.

se prépare bel et bien à l'annonce d'un nouveau projet, teasé par la présence dedans les studios «. Vous vous demandez sans aucun doute qui est ce fameux Darren Randall? Ce dernier est le principal animateur du studioMalheureusement pour Guerrilla Games, Darren Randall a gâché la surprise via un tweet depuis son compte officiel.Darren Randall, tweet depuis son compte officiel twitter.est le même studio aveca travaillé pour le trailer CGI de, ou encore les trailers cinématographiquesetCompte tenu de ces collaborations antérieures, il semble probable que Guerrilla travaille avec Goodbye Kansas pourToutefois, le studio ne s’est pas fait attendre et a sans aucun doute demander àde supprimer immédiatement ce tweet. Ce qu’il a bien évidemment exécuter.Une annonce au reveal de la PS5 ? c'est fort possible !Bordel que j'ai hâte