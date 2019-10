Salut



Je cherche des livres sur des jeuxvideo sur des FPS à papy ^^.



Genre l'histoire de Duke Nukem, Doom, ou même plus généralement sur les FPS à l'ancienne. Ou genre des artbook.





Petite liste:

Doom, Quake, Unreal, Hexen/Heretic, Duke Nukem, Shadow Warrior, Blood, Redneck Rampage, Serious Sam, STALKER, Soldier of Fortune, System Shock, Turok, Thief, Wolfenstein, Rise of The Triad, ...





HS: Je viens de finir Redneck Rampage (sous sa version GDX) vrai un très très bon jeu!