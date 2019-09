En vrac :- Lancement d'une vague spéciale de goodies, jouets & co spécialement destiné à la région Sinnoh dès décembre 2019 pour se poursuivre en 2020.- Darkrai, Dialgo, Palkia, Arceus sont concernés.- Game Freak avait procédé exactement de la même façon en débutant une vague marketing sur les goodies de Kanto, menant au final à Let's Go.Pi bon, les 3 premières Gen ont eu leur remake donc quelque part, qui sera surpris de voir de même pour la 4

posted the 09/27/2019 at 04:52 PM by shanks