Il s'appelle spécifiquement "Part II", car il est vraiment dans la continuité de l'histoire du premier jeu, même s'il est davantage centré sur Ellie et sa quête. Il se concentre aussi sur ce qui arrive à la relation entre Ellie et Joel après le premier jeu, comment elle développe sa personnalité, après ce qui lui est arrivé dans celui-ci.

Neil avait une idée d'où l'histoire pouvait aller avec un second jeu. Beaucoup de gens ont dit "le premier jeu était parfait comme ça, laissez le tranquille, la fin était si bonne, n'y touchez pas", mais l'idée vers laquelle Neil voulait aller était si évidente que tout le studio s'est mis d'accord sur le fait que nous devrions réellement la réaliser et créer un autre jeu The Last of Us qui ferait office d'extension de l'histoire.

Il y a déjà près de trois ans, Naughty Dog annonçait The Last of Us Part II, suite directe de l'un des titres les plus marquants de la génération précédente. À maintenant quelques mois de sa sortie, le titre interroge cependant toujours sur le choix de son nom : pourquoi s'appelle-t-il The Last of Us Part II et non pas The Last of Us 2 ?Nous avons donc posé la question à Anthony Newman, co-directeur du jeu, qui a clarifié ce point.Une question de continuité, donc, mais pas seulement : contrairement aux impressions laissées par le premier opus, Neil Druckmann (Directeur Artistique du projet, mais aussi vice-président de Naughty Dog) avait déjà des idées pour continuer l'histoire, justifiant donc l'utilisation de "Part II" pour montrer que le regroupement de ces deux titre ne forme finalement qu'une seule aventure, sans réelle coupure :The Last of Us Part II sera disponible le 21 février prochain sur PS4.