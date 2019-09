Hardcore Gamer 7/10

JVC 9/20

IGN 4/10

In the end, anyone wanting a return to the glory of 2D Contra won’t find it here, but removing expectations of what Contra should be will find a great deal of entertainment. The intro mission establishes that this is a title that doesn’t take itself seriously; it’s simple, over the top dumb fun with nonstop carnage and some dark humor. The characters, enemies and scenarios are all ridiculous but that is what makes the game so enjoyable.En plus de prendre les fans à contre-pied en proposant un shoot'em up au lieu d'un run and gun efficace comme autrefois, Contra : Rogue Corps, le titre de Konami loupe le tir sur de (trop) nombreux points. Les mécaniques proposées, tout comme les graphismes ou le sound-design semblent venir d'une tout autre décennie. On conseille donc, même aux fans les plus assidus, de passer leur chemin et d'économiser la somme s'élevant tout de même à quarante euros. Le titre avait pourtant toutes les cartes en mains pour réussir, en s'inspirant par exemple des dernières productions du genre qui ne manquent pas dans le milieu indépendant. Malheureusement, Contra : Rogue Corps se cantonne à rester fidèle aux épisodes (décevants pour la plupart) sortis sur la première PlayStation ou encore sur PlayStation 2.Another opportunity to revive one of gaming’s most iconic franchises goes down as more of a disappointing whimper. If Konami hadn’t slapped the Contra name on Rogue Corps no one would’ve guessed it was supposed to be part of the series, but since it’s there it will serve only to disappoint long-term fans. It lacks the franchise’s identifiable gameplay, fumbles the tone and atmosphere, and simply isn’t a good enough twin-stick shooter to stand on its own. If you’re looking for something more like the classic Contra games of old, you should check out the Contra Anniversary Collection or indie gem Blazing Chrome instead.