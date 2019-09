On en sait plus sur la formule du jeu, et selon Panthaa on se trouve sur un mélange de The Legend of Zelda : Breath of the Wild, car l'exploration est au centre du concept ; de Metal Gear Solid V, car le feeling du gameplay a l'air de s'en rapprocher ; et Facebook, avec le système de likes ! Ce système de likes permet de signifier, lorsqu'on croise une échelle ou un panneau laissé par un autre joueur, qu'on a réussi à avancer grâce à son aide. C'est pour cela que le monde est vide actuellement : Hideo Kojima a expliqué qu'à terme on verrait peut-être des autoroutes être créées. Ce qui a du sens, puisque le rôle du joueur est de reconnecter les Etats-Unis d'est en ouest, donc de reformer les routes. Un jeu d'exploration dans lequel préparer son itinéraire et l'équipement qu'on emporte sera primordial.



Panthaa revient aussi sur le réseau Chiral, la connexion des bébés avec le réseau, les armes créées avec divers éléments comme des excréments ... Il résume enfin tout ce qu'on sait et ce qu'on ne sait toujours pas sur le jeu d'Hideo Kojima.

Durant une interview du TGS 2019 Kojima à laisser quelque indices su l'aspect multi du titre , l'équipe de JV.COM revient sur ces éléments qui pourraient définir l'aspect " communautaire " dans Death Stranding :