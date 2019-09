Jeux Video

Rapido.Un proche a le port HDMI de sa PS4 (standard) mort.Probablement lié au port défaillant de sa propre télé puisqu'il a bousillé ma One X de la même façon (encore garantie heureusement donc partie chez Amazon au Sav).Lui, sa PS4 est plus garantie donc autant dire qu'il fait la gueule à un an de la Next Gen.Donc question.Existe t-il des sites de réparation ULTRA FIABLE concernant ce genre de cas, et si oui, combien ça peut coûter histoire de voir si vaut mieux pas attendre du neuf pour le Black Friday.Aussi, je peux passer par le SAV Sony mais là encore, faute de garantie, ça peut coûter combien au final ?Merki