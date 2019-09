- Plusieurs marque seront représenter dans le jeu , Kojima a passé plusieurs deal marketing : Acronym ( marque de vêtement ) Monster Energy , marque de véhicule , montre, Lunette etc- Sam dispose de plusieurs style d'équipements et tenues : tous les costumes seront modifiable , couleur , utilisations, chaque costumes aura un " petit plus " un peu comme dans MGS V , un exemple avec les super bottes qui permettent de sauter une falaise durant la vidéo .- Hideo ne cache pas sont amour et inspirations pour les production de Miyazaki ( Dark souls ) ainsi que pour Zelda Breath of the wild , Death Stranding devrait se rapprocher de ces deux types de jeu avec un gameplay à la " MGS V "-beaucoup d'outils sont prévu ( comme l'échelle ) pour vous permettre de traversé et mener à bien votre mission . différents armes et véhicules seront aussi utilisable pour venir à bout des différents ennemis.- Vous pourrez choisir entre une approche plus tactique et discrète contre vos ennemies ou bien quelque chose de plus bourrin , cela dependra de votre équipement.- Sam utilise son sang comme munitions pour combattre les ennemis " spectrale " ( BT' s ) : grenade de sang , balles de sang .- Il y aura des villes ( On en voit une en fin de gameplay TGS )- plusieurs artistes et musiciens participe à la bande original du jeu , artistes japonaise , européen , américain , islandais etc.- si les bt's vous attrapent , vous pouvez demander aux autres joueurs connectés de l'aide pour qu'ils vous envoie des armes , équipements afin de ne pas sombré dans les abysses ( les autres joueurs sont les Sam blanc qu'on voit pendant le combat de boss ).- la vidéo de gameplay du TGS nous montre une map au décor très Islandais mais d'autres parties de la map nous emmènerons dans des fôrets , bord de mer , sommets de montagne , sol rouge ( Mars ? ) et .. La lune ( souvenez vous de ce que dit Cliff )