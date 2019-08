"Si vous regardez les kilomètres carrés de surface pure, alors Cyberpunk 2077 pourrait même être

un peu plus petit que The Witcher 3, mais c'est la densité du contenu, qui prend le monde

de The Witcher et le presse, supprimant ainsi le désert entre" a-t-il dit.

"Évidemment... dans The Witcher, nous étions un monde ouvert avec de vastes ruelles et des forêts entre

les petites villes et les grandes villes comme Novigrad, mais dans Cyberpunk 2077, nous sommes

dans Night City, c'est une partie intégrante du décor, c'est essentiellement un protagoniste si

vous voulez l'appeler ainsi, il faut donc que ce soit plus dense. Cela ne nous donnerait

pas l'effet final que nous voulions obtenir si la ville n'était pas crédible."

