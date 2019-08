A l'heure de la PS4/One/Switch on a du mal a imaginer que SNK aura le cran de sortir une vrai Neo Geo 2, dans tout les cas un nouvel hardware est sur les railles." Après la Neo Geo Mini, un hardware Neo Geo nouvelle génération arrive. Avec un design a la pointe, d'excellentes sensations de jeu et même la possibilité d'y relier la Neo Geo Mini, ce nouveau matériel vous offrira une expérience Neo Geo encore jamais vue. Plus de détails prochainement " annonce le twitter de SNK.

posted the 08/02/2019 at 09:21 AM by guiguif