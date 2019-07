Suite à une mise à jour (1.0.5), les temps de chargements sont réduits sur Switch.Sans le patch / Chargement d'un parcours / 42,11 secondesAvec le patch / Chargement d'un parcours / 28'25 secondesSans le patch / Chargement d'un parcours / 44,98 secondesAvec le patch / Chargement d'un parcours / 35,70 secondesSans le patch / Fin d'une course / 36,15 secondesAvec le patch / Fin d'une course / 25,55 secondesNous avons une réduction de temps de chargement de 25% à 30%

posted the 07/23/2019 at 09:20 AM by nicolasgourry