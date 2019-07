Il y a pas longtemps, un article parlait de la version live de la petite sirène et je découvre ce film en me baladant sur internet que je ne connaissais pas, ça à l'air bien délirant, même si l'histoire n'est pas vraiment celle de la petite sirène, mais ça tourne autour de l'histoire d'une sirène ^^(Bande Annonce)(Extrait du film)

Who likes this ?

posted the 07/20/2019 at 07:22 AM by nicolasgourry