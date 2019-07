Salut les gens. Je suis dans une merde noire et j’ai pour une fois besoin de vos lumières pour ceux qui ont vécu ce genre de situation horrible.

Je suis à Paris depuis 2 semaines pour le taff, et je me suis rendu compte que ma chambre d’hôtel avait des punaises de lit.

Je vais laisser mes fringues + valise à l’hôtel (2000 euros de fringues quand même), hors de question de ramener ces merdes chez moi, mais quid du PC ?

J’ai passé des nuits à bosser dessus, il était sur une table près du lit.

Est-ce que ces nuisibles peuvent se loger dedans ? Ça me ferait mega mal au derrière de balancer mon ordi à la benne alors que toute ma vie pro est dedans.

Merci pour ceux qui savent, en mode desespéré...