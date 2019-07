Bon ! J'me suis fait une petite session sur la démo de 7 go de Kill la Kill if disponible sur PS4 et le verdict... C'est à la fois bien et bizarre.Bien, parce que l'ambiance est là, bizarre car le moteur semble pas adapté à la 3D ? Pourquoi ne pas avoir fait un habituel jeu de combat 2D ? Aussi les décors ont l'air plutôt vide, et le jeu est loin d'être aussi détaillé qu'un FighterZ ou un BlazBlue...En tous cas, vous pouvez tester le jeu directement sur votre PS4 : https://store.playstation.com/fr-fr/product/EP4293-CUSA16022_00-KILLLAKILLPREORD De mon côté, je suis un peu sceptique à 59,99 €...