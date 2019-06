"Un changement, même chez un seul fournisseur, doit faire l'objet d'un examen minutieux afin d'atténuer les risques liés à la qualité des produits, au manque de fiabilité et à la sécurité des consommateurs"

D'autres géants de la technologie s'opposent à la dernière série de droits de douane sur les produits chinois proposée par le président Donald Trump et son administration.a déposé un commentaire public, et il y a aussi une lettre conjointe entreetEn mai dernier, le président américain a décidé d’augmenter les taxes douanières sur les produits chinois, ainsi la taxe est passée de 10% à 25%.Dans la lettre conjointe des fabricants de consoles, il précise quedes consoles de jeux vidéo importées aux États-Unis enprovenaient de Chine et suggère que le déplacement des chaînes d'approvisionnement augmenterait les coûts, en plus des prix gonflés par les tarifs., peut-on lire dans la lettre.La lettre soutient également qu'un manque de nouvelles consoles vendues nuirait aux développeurs en vendant moins de jeux.Une augmentation de prix de 25% mettra probablement une nouvelle console de jeux vidéo hors de portée pour de nombreuses familles américaines.La lettre d'fait valoir qu'il proposait des tarifs qui affecteraient tout le matériel de l'entreprise, y compris le Mac, l'iPad, l'iPhone, l'AirPods, l'Apple TV et les pièces qui les composent. Elle est moins détaillée que la lettre commune contre les tarifs sur les ordinateurs portables et les tablettes deet, mais présente un argument majeur qui est similaire : Les producteurs chinois ne vendent pas autant aux États-Unis, de sorte que ces entreprises ne souffriront pas des tarifs douaniers de la même façon que les fabricants américains de produits électroniques.En outre,a souligné son rôle en tant queet a suggéré que les impacts pourraient affecter ses contributions économiques pour le pays.