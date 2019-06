Bonjour à tous, je suis actuellement en voyage au Japon est je viens de remarquer que le jeu dragalia lost est disponible sur mon téléphone (Android) , j'aurais voulu savoir si il sera toujours possible de jouer à mon retour en France (dans une dizaine de jours) et de pouvoir mettre l'application à jour si je la télécharge, le jeu nécessitant une connexion obligatoire. Merci d'avance.

posted the 06/24/2019 at 08:25 AM by yurius