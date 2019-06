Jeux Vidéos

Que de chemin parcouru mais on aura bientôt ce bébé entre nos mimines pour défourailler du vilain à coup de truelle extrudé cybernétique l'année prochaine.Mais petit retour en vidéo du premier Trailer du jeu c'était il y a 6 ans.Je sais pas vous mais je trouve qu'on a une nette évolution graphique du jeu, cela dit je me demande si des idées de ce premier Trailer feront surface dans le jeu. Que cela soit équipement, armement, skin de personnage ou voir carrément un personnage ou deux ?Bref hâte de toucher à ce jeu deet d'en savoir plus sur le personnage qu'incarnera