Si Astral Chain n'est pas conçu pour être joué par deux personnes, il existe un moyen "fun" et "stimulant" de jouer en coop, comme l'explique le directeur Takahisa Taura dans les colonnes de Kotaku.Taura compare cette fonctionnalité à Super Mario Galaxy, où un second utilisateur pouvait diriger un curseur et ainsi aider le joueur qui contrôle Mario à ramasser des fragments d'étoile ou bloquer les ennemis. Le directeur assure toutefois que le "mode coop" d'Astral Chain est "différent", puisque nous ne sommes pas dans un cas où le second joueur se contente d'un rôle de soutien. "Les deux joueurs doivent fournir les efforts pour contrôler les personnages et jouer. À titre d'exemple, il y a plusieurs moments où, tout en faisant des attaques, il faut se synchroniser avec la Légion au même moment. Si vous jouez à deux, c'est comme si vous deviez partager le même esprit".