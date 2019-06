cette annonce est à prendre avec des pincettes

Un insider à l'origine de nombreuses fuites en ce qui concerne l'univers Nintendo nous annonce sur Twitter que le constructeur japonais pourrait combler les fans de RPG en annonçant un portage de The Last Remnant lors de l'E3 2019.Sabi explique queet qu'il ne sera pas nécessaire d'attendre le Nintendo Direct de mardi pour apprendre la bonne nouvelle.Pour le moment,, mais Sabi a déjà su prouver son sérieux dans le passé et il y a de fortes chances que ses déclarations se vérifient dans la soirée.A savoir : le remaster sortie sur PS4 est un remaster de la version Xbox 360 sortie en 2008, avec tous les ajouts apportés par la version PC. Il utilise un nouveau moteur de jeu et des graphismes en haute définition.