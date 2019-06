Gematsu : Vous avez évoqué à plusieurs reprises la possibilité de porter The Wonderful 101 sur Switch. Qu'est-ce que les fans doivent faire pour que ça arrive ?



Atsushi Inaba : Oui, je crois que je l'ai dit à de multiples occasions. Et je suis content de l'avoir fait. Donc si vous pouviez être patient, ce serait super !

Avant que l'E3 ne commence, différents développeurs ont pu se rendre au BitSummit 7 Spirits de Tokyo, un salon voué à la scène vidéoludique indépendante. PlatinumGames et le site japonais Gematsu ont fait le déplacement et se sont rencontrés pour une petite discussion animée.Parmi les interrogations du média nippon, la question brûlante du portage de The Wonderful 101 sur Switch a refait surface, mais cette fois-ci, la réponse se veut plus encourageante :