Ces derniers temps, je vois beaucoup de confusions sur les évènements de PlayStation, entre les excitation sur "un Destination PlayStation durant l'E3 ?" ou "Le reveal de la PS5 au PSX ?"



Je me dis qu'un petit point sur les différents event Sony et leurs spécificités s'impose.



En effet, depuis quelques années Sony a construit sa com autour d'event particuliers, avec un nom et une fonction pour chacun.



Et voici donc ce qu'il en est :



-"Media Breifing / Media Showcase / Press Conference" : La, pas de piège, c'est la conf traditionnelle qui est rattaché a un salon annuel, la conf E3, la conf PGW, la conf TGS ou la conf GamesCom. On y dévoiles les jeux, éventuellement des services, etc...



-"PlayStation Experience" (abbréviation PSX) : Évènement de quelques jours organisé par PlayStation a destination de ses "fans", salon privé payant ou l'on y trouve des stands présentant les jeux récents et a venir (et des stands de goodies).

La déclinaison Américaine est précédé d'une conférence internationale dédiée a la présentation de nouveaux jeux et services. Le PSX se décline toute fois dans différentes régions du monde (l'Asie pour le moment) sans conférence.



-"PlayStation Meeting" : Événement non récurrent se déroulant historiquement au PlayStation Theater de New York, il est LE théâtre actuel des annonces hardwares de PlayStation.

Ces 3 itérations ayant amené le reveal de la PS Vita, la PS4 et la PS4 Pro.

C'est l'event qui sera le théâtre du reveal de la PS5 a n'en pas douter



-"State of Play" : les "Nintendo Direct" de PlayStation, vidéos pré-enregistrées diffusées de façon ponctuelles, présentant et annonçant rapidement des jeux ou DLC a venirs.



-"Destination PlayStation" : Événement américains annuels UNIQUEMENT réservés au professionnels, et plus précisément aux distributeurs. Sony y dévoile leurs produits a venir aux responsables des grandes enseignes vendeurs de jeux vidéos. Il ne fait jamais l'objet de la moindre annonce publique a côté, et n'as jamais eu lieu dans d'autres contexte.

Attendre donc un "Destination PlayStation Surprise" pendant l'E3 comme je l'ai parfois lu sur les internets est un non sens !





-"PlayStation Line-Up Tour" : évènement inauguré pour la première fois l'an dernier avant le TGS. Annonce de jeux a venir.



-"PlayStation Hero Project" : Event spécifique au marché chinois, destiné a révélé des jeux développés via le programme de soutien aux développement chinois mis en place ces dernières années par PlayStation.





Info supplémentaire : Sur cette génération, aucun des gros jeux 1st Party n'as vu sa date de sortie définitive annoncée dans le cadre d'un event particulier.

Tous les gros jeux 1st PS4 (Ucharted 4, Horizon Zero Dawn, God of War, Spider-Man, Detroit, God of War, etc...) ce sont datés via le combo "communiqué de presse / Trailer sur internet / article sur le PS Blog détaillant les éditions spéciales".

Attendre la date de sortie précise d'un jeu lors d'une conf est donc un vieux pieux concernant les gros hits 1st Party.



Voilà !



En espérant vous faire y voir plus clair, afin de caler vos attentes selon le type d'event a venir, et de voir a quel point les différentes rumeurs peuvent être crédibles ou non.