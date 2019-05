Sachant que Sony semble vouloir améliorer son PSnow (1080 voir plus, serveurs azure...) et que Xcloud arrive chez Microsoft ?



Imaginons que Sony sortent ces jeux day one (c'est ce que disent des mecs sur GDC), vous zapperiez la PS5 si c'était le cas ?



Idem pour Microsoft ?



En prenant en compte que tous les tiers et first party sortiraient sur ces abo cloud gaming.

Que la fibre soit un peu partout et du coup qu'il n'y ait quasi plus de latence.

Ca fait beaucoup de si...c'est vrai. ^^



Bon pour Sony ça semble pas clair (pour les jeux first party day one sur PSnow). J'ai lu uniquement ça sur GDC.



Le marché veut aller vers cela. Mais les joueurs? Les gamers ? Le grand public?