La nouvelle provient de divers médias japonais selon lesquels Nippon Ichi Software le studio derrière la série Disgaea (et d'autres titres comme dernièrement Destiny Connect, Yomawari and co) serait en difficulté financière et aurait besoin de fonds pour payer ses employés.La nouvelle est basée sur une annonce récente de la société via la bourse JASDAQ. Nippon Ichi demandait un "MS Warrant Stock", une décision qui est considérée par les traders comme un dernier recours. En gros c'est une façon de se procurer des fonds en vendant des actions moins chere à des entreprises qui sont devenues incapables d'emprunter de l'argent à la banque ou aux investisseurs. Bien que ce geste puisse être utilisé plusieurs fois pour lever des fonds (et c'est la première fois que Nippon Ichi le fait donc que ils ne vont pas fermer leurs portes demain), il entraîne une perte de confiance des investisseurs.Quant aux allégations selon lesquelles les employés ne pourraient pas être payés, il s'agit d'une déduction fondée sur l'annonce elle-même qui indique que le total des fonds demandés, soit 573 638 750 yens, est destiné à couvrir les frais de développement d'un jeu y compris la rémunération des employés. Dans l'éventualité où ils ne parviendraient pas atteindre le montant total demandé, la priorité sera accordée aux salaires des employés.Malgres quelques réussites notamment a l'etranger comme Labyrinth of Refrain et Disgaea 5 Complete, dans l'ensemble leurs jeux n'ont pas été bien reçu a l'instar de Destiny Connect, leur jeu le plus ambitieux qui est sorti du top 20 des ventes la semaine de sa sortie.L'autre grosse erreur de ces derniers temps est avec Disgaea RPG, leur titre mobile qui n'a pas réussi à récupérer les coûts investis.