Disponible depuis bientôt un mois, Days Gone se met aujourd’hui à jour dans une version 1.08 qui apporte son lot de corrections et d’améliorations.

On peut toujours mieux faire. Voilà pourquoi de nombreux jeux subissent fréquemment l’étape de la mise à jour ceci dans un seul but, améliorer l’expérience de l'utilisateur.



C’est d’ailleurs dans ce but que Days Gone vient de subir une nouvelle mise à jour chiffrée 1.08 qui apporte son lot d’améliorations et de corrections :



Améliorations :



Des améliorations globales ont été apportées au streaming et aux performances.

Le problème de désynchronisation audio pendant les cinématiques est maintenant chose du passée.

La fonction de sauvegarde automatique enregistre dès à présent le nombre correct de sauvegardes sur votre compte cloud.

Aucune sauvegarde effectuée précédemment n’a été effacée.

Les freeze du jeu devraient enfin prendre fin.

Les mises à jour de correctifs conservent maintenant vos paramètres de difficulté.



Corrections :



Les joueurs peuvent maintenant sauvegarder, effectuer des voyages rapides ou faire une pause après avoir déclenché la cinématique sur "J’ai eu de meilleurs jours".

Les joueurs peuvent maintenant terminer "Peur d’une petite compétition ?". Ils peuvent aussi avoir besoin d’aller aussi loin que le lieu où réside le collectionneur de primes et revenir à l’objectif de la mission pour déclencher la cinématique.

La mission "Rechercher Lisa" peut maintenant être complétée.





Voili voilou,bonne nouvelle pour cette pépite.