a dévoilé ses derniers résultats fiscaux pour l'année 2018/2019. On peut voir clairement via le dernier bilan financier que les ventes deont déjà franchi un nouveau cap.Le jeu dépasse donc lesd’exemplaires dans le monde depuis son lancement. Un chiffre portépar la version, il est d'ailleurs intéressant de noter que le part du dématérialisé est de 53,3%,soit en hausse de 12,1 par rapport à l'année dernière.Les deux gros jeux de ce début d'année 2019 ne sont pas en reste, l'éditeur japonais annonce que son remakedea déjà atteint lesd'unités écoulés à travers le monde,pourqui dépasse les attentes deet redynamise avec succès la franchise.

posted the 05/12/2019 at 01:06 AM by leonr4