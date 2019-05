Un deuxième site officiel de l'entreprise fictif "" d' Ubisoft vient d'ouvrir durant ldu 2 mai nous donnant ainsi rendez- vous le 9 mai pour l'eventde Skell Technology. Notez que sur le site en question il y a une mention "", ce qui pourrait signifier une annonce concernant un jeu vidéo. Pour finir, si on considère que les premières apparitions de Skell Technology ont commencé pendant l'event Splinter Cell x Ghost Recon, on peut jeter une pièce sur l'annonce de ce jeu tant attendus...

Like

Who likes this ?

posted the 05/03/2019 at 02:52 PM by uit