Hello tout le monde, Ce soir j'ai la chance de découvrir avec vous en live le jeu Table Top Racing : World Tour Nitro Edition sur Nintendo Switch. Le jeu sortira le 1er mai prochain. N'hésitez pas à venir me faire un petit coucou ! https://www.twitch.tv/gameuptwitch

posted the 04/24/2019 at 08:33 PM by gameup