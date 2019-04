Let's Play

Avant de vous enflammer : Non, je ne taunt pas, c'est juste une petite boutade pour @Link49, que je trouve très actif et très charismatique dans notre microcosme Gamekyo.



Bref, cet après midi, j'ai eu l'idée LUMINEUSE de présenter via un Live mes jeux Nintendo Switch préférés. Seulement je n'avais vraiment pas connaissance de la taille de ma ludothèque Nintendo Switch : 257 jeux en comptant les démos. Ouais, j'ai aussi cru à une erreur mais c'est bien cela.



Résultat : 1h48 ont été nécessaire pour présenter ces jeux, brièvement ! Ma ludothèque physique compte 51 jeux... C'est de la folie O_o !







Plaçons tout de même un contexte : Je reçois régulièrement (souvent plusieurs fois dans la semaine) des jeux d'éditeurs tiers dans le cadre de mon blog (et parfois ma chaîne Youtube, mais c'est plus rare). Certains jeux sont des daubes infâmes (que je dois tout de même testé par engagement tacite), d'autres des perles insoupçonnées que je découvre (Comme DERU), d'autres encore sont des hits en puissance que j'attends comme tous les joueurs, achetés Day One (Zelda Breath of The Wild ou Smash Bros Ultimate).



Je me rends compte qu'il y a largement de quoi faire sur Nintendo Switch. Tout le monde ne joue pas qu'aux exclues. LA Noire reste un bon jeu. DOOM sur Switch est une bonne expérience. Skyrim est toujours aussi jouissif. Mario Kart 8 reste le jeu de kart ultime. Et redécouvrir Zelda Breath of The Wild reste une perle...



Même si j'ai plus de 250 jeux, au final, une cinquantaine environ reste "marquant" pour moi. Que ce soit Hollow Knight, Super Bomberman R (oui, vous avez bien lu), ou bien encore Overcooked 2, qui me rappelle les soirées passées sur ce jeu avec une amie lointaine (je suis un ultra-marins, c'est pas facile d'avoir des amis ou de la famille à 7000km).



Bref, la moralité, c'est que la quantité n'est rien sans la qualité, et que si la bibliothèque de la Nintendo Switch reste réduite, avec un peu de curiosité, on trouve tout de même chaussure à son pied (sauf certains domaines, comme les jeux de course réalistes par exemple).



M'enfin voilà... Je me demande quand même, de votre côté, vous possédez combien de jeux en moyenne sur votre Nintendo Switch ? Ou sur PS4/Xbox One (je ne vais même pas en parler, je n'ai aucune idée du nombre de jeux auquel je peux jouer sur Xbox One, entre les jeux éditeurs, les jeux en promo, le Game Pass, les Games With Gold, je ne serais pas surpris d'atteindre les 500) ? Arrivez-vous à apprécier autant vos jeux en étant en surabondance ? A vos commentaire ^^ !