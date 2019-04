Information encore en rumeur il y a cinq ans mais confirmée par la présidente de Lucasfilm (Kathleen Kennedy) lors d’une rapide interview à MTV News durant la dernière Star Wars Celebration. Bon par contre, c’est encore en début de développement vu les sous-entendus et on ne sait pas exactement ce que ce sera puisque madame nous dit que ce sera quelque chose à « regarder », laissant la porte ouverte à de potentiels films, ou à une série TV. (et pitié, pas un de leur truc immonde en CG dégueulasse)

posted the 04/17/2019 at 02:00 AM by shanks