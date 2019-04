Mise à jour 3.0.0Une toute nouvelle cinématique d'ouverture à découvrir dans le mode aventure :Un tout nouveau mode : Ring Shot, il permet d'affronter des adversaires, tout en essayant de passer la balle à l'intérieur des anneaux d'or afin d'augmenter le score.Le défi en coop avec Yoshi est également de retour, permettant d'obtenir trois nouvelles couleurs pour Yoshi (bleu, orange et rose).Pour finir, Nintendo rappelle que Skelerex sera le prochain personnage qui sera ajouté à partir du 1er mai pour les participants du tournoi en ligne de mai (le 1er mai, tout le monde pourra débloquer Kamek). Il sera débloqué pour tout le monde le 1er juin (et il y aura donc).À partir de cette date, un nouveau personnage jouable sera également disponible pour les participants du tournoi en ligne de juin. Cependant, il n'a pas encore été annoncé.

Who likes this ?

posted the 04/15/2019 at 08:52 AM by nicolasgourry