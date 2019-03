Un petit coup de pub pour un coup de coeur de ce jeu indé en mode Fast-FPS en arène multijoueurs en ligne dans une ambiance fermière et cartoon.Armés d'un revolver à petit-pois, d'un fusil à pompe de maïs ou bien d'une pelle (avec laquelle vous courrez plus vite), vous allez vous battre dans différentes arènes avec plein de modes connus mais à la sauce fermière.L'avantage, c'est qu'ici, si vous raté votre tir, la graine qui tombe dans le sol fera pousser une arme (et donc des munitions). Aucune balle n'est perdue!Vous avez pas mal d'option de personnalisation du personnage au fil des niveaux acquis et quelques détails sympathiques dans les cartes (tirez dans l'arrière d'un cheval pour qu'il botte l'ennemi par exemple.On pourrait croire que le gameplay est simpliste, pourtant il est dans la nervosité d'un quake. Les modes de jeu sont classique mais l'aspect "ferme" change un peu la donne. Il n'y a pas de "capture du drapeau" mais il faut attraper un poulet et nos coéquipiers doivent nous proteger pendant qu'on le porte.Bref, c'est sympa, peu de joueurs actuellement mais si vous avez 3 potes avec qui jouer en ligne (serveur avec mot de passe possible), ça vaut clairement le coup.Nom: Shotgun FarmersDéveloppeur: Megastorm GamesPrix: 8,19€Plateforme: SteamLien: https://store.steampowered.com/app/604240/Shotgun_Farmers/