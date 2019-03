ne vous dit certainement rien et pour cause, développé en 1981 (j'aime ne pas vous rajeunir) paret distribué paren Amérique du Nord sur Arcade. Shoot Them Up à défilement horizontal.Succès retentissant pourdistribuera pas moins de 15136 bornes, faisant de celui la deuxième meilleure vente du distributeur Américain. Malgré ce succès,ne sera jamais porté sur les consoles du type Nintendo ou Master Sytem comme ça pouvait être le cas à une certaine époque. Néanmoins, le titre connaîtra deux adaptations sur Tomy Tutor et Vectrex.Et là, vous vous dites, mais pourquoi parle titrealors qu'il nous a annoncé dans son titre un jeu au nom de? Et bien parce que ce dernier est une adaptation, et surtout une nouvelle vision, de Scramble ! Développé par, celui-ci a revisité le jeu deet en a fait un Manic Shooter qui vous fera vite oublier la vidéo précédente ! Des centaines de balles se dirigeant vers vous, 4 degrés de difficulté et des boss particulièrement ardus. Que vous faudrait-il de plus ? Ah bah oui, le lien qui mène directement vers le jeu !