On peut être un jeu à la base destiné à être une aventure textuelle issu d'un scénario de 1994 et enfin de compte parvenir en 2013 pour être enfin sorti sur ZX Spectrum. C'est en tous cas le chemin de croix qu'aura connuavant d'être claqué à la face du monde parFort d'un engouement certain du public mais aussi de la presse s'étant penché dessus, c'est avec une joie non dissimulé que nous apprenons que [Brunilda] aura le droit à un portage sur MSX2 jouissant du son SCC+PSG, le tout bien ficelé dans une MegaROM incluant pas moins de 7 langues !Prévu pour, sans toutefois plus de précision,sur MSX2 à ce petit quoi qui, déjà, nous rend impatient, vivement !