Bonjour,

Alors j'hésite pas mal et c'est pour ça que je viens vous demander ce que vous en pensez.

Je souhaite prendre une one x le pack the division 2 + console à 400 euros.

ou j'hésite c'est soit je revends ma PS4 500 go day one soit je la garde et je casque 400 euros.

J'ai déjà une switch et je pense que 3 consoles c'est beaucoup trop j'aurai pas le temps de jouer à 3 consoles.

A combien je peux revendre ma ps4 500go avec 1 manette et le jeu db fighter z en boite ?

il y a une offre de reprise Micromania en ce moment si je vends ma ps4 j'ai la one x à 225 euros avec le jeu.

Bref je sais pas quoi faire que me conseillez vous ?

Merci



P.S : pour la next gen si vous me dites d'attendre c'est déjà calculer dans mon budget je veux me prendre une one x et jouer au jeux que je n'ai pas fait.