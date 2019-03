On aurait pu croire que l'équipe derrière Sizzler prenne quelques semaines de vacances avant de se relancer dans un nouveau jeu et pourtant... Pourtantvienne d'annoncer, via un traîner musical,[c][/c]Au vu de la première image,sera un Action RPG en vue de dessus dynamique où il vous sera possible d'attaquer, courir, ramasser les objets au sol et même manger ! Alors ce n'est pas grand chose mais lorsque l'on sait que les gars derrière le jeu on pour habitude de sortir des titres de qualités et en physique, s'il vous plaît, on a de quoi se montrer enthousiaste !Une date de sortie ? Quand il sera fini !