Bonjour à tous !De prime, permettez moi de me présenter à vous. Moi, c'est Cédric, amoureux des jeux devant l'éternel depuis mes 6 ans. Débutant sur un Sinclair 200 aux graphismes CGA, j'ai rapidement migré du monde des micro-ordinateurs vers celui des consoles en jouant de la manette sur master system pour rapidement me rendre sur MegaDriveBref, je suis tombé dedans lorsque j'étais petit. Pour en venir maintenant sur ce que je vais vous proposez ici on va la faire vite, du rétro mais pas celui qui encore une fois vous parlera des gloires d'antan mais plutôt de celles qui pourraient l'être dans un futur proche.En effet et peut être ne le savez-vous pas mais l'actualité entourant nos vieilles consoles et nos vieux micro-ordinateurs et des plus prolifiques. Commodore 64, Amstrad CPC, MegaDrive, Atari ST et encore bien d'autres sont au cœur d'un flot continu de jeux.Aussi, voilà ce que vous pourrez retrouver ici, les infos qui entourent tout cela en espérant que cette magie du neuf avec du vieux et surtout cette atmosphère du jeu fait à quelques mains vous plaise.Je vous souhaite a tous une excellente journée.Cédric.