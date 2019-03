Le Hack 'n' slash Grim Dawn se dotera le 27 mars 2019 de sa seconde extension nommé Forgotten Gods pour le prix de $15.99! (avec le théorème de "l'euro c'est quoi ?" le prix devrait être de 15.99 €)Au programme de cette extension :qui est accessible après l'acte 1 et dont l'histoire se déroule en parallèle du reste du jeu. Cet acte nous fait visiter les vestige de l'empire Erulan et nous propose de nous allier avec les représentant des 3 dieux sorcier pour combattre la menace des dieux oubliés.Au programme du désert avec du sable (), des oasis, un ptit coup de lave et enfin un tour dans le royaume Eldritch où sont censé résidé les dieux sorciers.adepte de l'utilisation des bouclier et ayant une palette de dégats feu/physical ou acid/vitalité selon les capacité utilisé.qui s'apparente aux maps et rifts de diablo 3, poe et torchlight est le seul moyen de récupérer les augmentation de runes qui donnent accès aux nouvelles capacités de déplacement issue de cette extension.qui permet de transformé un objets de set en un autre objet de ce set ou d'un autre set selon la formule de craft choisit.nouveaux token qui sert une fois récupérer dans la dernière difficulté de commencer un personnage directement dans cette difficulté avec les points de compétence et de stats des 2 difficulté précédente directement débloqué.3 représentant chacune un des dieux sorciers et une dernière pour la faction ennemies de horreurs Eldritch.de plus pour plus de personnalisation du build de son personnage.: le développement est proche de son terme, une version regroupant le jeu de base, ses 2 extensions et surement le creuset devrait voir le jour cette année, c'est assez vague mais Crate Entertainment donne des dates que 2-3 semaines avant la sortie.